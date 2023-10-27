روسيا تصد هجمات بطائرات مسيرة على محطة نووية

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أن دفاعاتها الجوية تصدت لثلاثة هجمات بطائرات مسيرة، على محطة نووية في منطقة "كورسك"، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بمحاولة شن الهجمات على مواقع في الاتحاد الروسي، وأكدت شركة "روسينيرجواتوم" مشغل المحطة النووية الروسية أنه كان هناك ثلاثة هجمات بطائرات مسيرة عدائية على محطة "كورسك" النووية، مساء أمس الخميس، وقالت الشركة في بيان: "لم يضر الحدث بعمل المحطة. وتعمل محطة كورسك النووية كما هو مقرر".

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روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف محطة نووية في كورسكموسكو - أ ف ب اتهمت روسيا أوكرانيا، الجمعة، بشنّ هجوم بمسيرّات على محطة للطاقة النووية في منطقة كورسك الروسية الحدودية، من دون التسبب في أضرار أو زيادة في النشاط الإشعاعي. وقالت الشركة المشغّلة للمحطة على تليغرام «مساء 26 أكتوبر/ تشرين الأول، تمّ وقف هجوم بثلاث مسيّرات عدوّة على محطة كورسك للطاقة النووية، لم يؤثر هذا الحدث في تشغيل المحطة». اقرأ أكثر ⮕

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