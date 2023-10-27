روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف محطة نووية في كورسك

اتهمت روسيا أوكرانيا، الجمعة، بشنّ هجوم بمسيرّات على محطة للطاقة النووية في منطقة كورسك الروسية الحدودية، من دون التسبب في أضرار أو زيادة في النشاط الإشعاعي.

وقالت الشركة المشغّلة للمحطة على تليغرام «مساء 26 أكتوبر/ تشرين الأول، تمّ وقف هجوم بثلاث مسيّرات عدوّة على محطة كورسك للطاقة النووية، لم يؤثر هذا الحدث في تشغيل المحطة».

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