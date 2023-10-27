'صحة أبوظبي' ترصد مخالفات وتُغلق منشأتين صحيتين مؤقتاً

وتقرر إغلاق مركز طبي إلى حين الانتهاء من التحقيقات والإجراءات التنظيمية والقانونية ذات الصلة بالمخالفات المالية التي تم رصدها وكذلك إغلاق مركز لجراحة اليوم الواحد لرصد مخالفات تُشكل خطراً جسيماً على صحة وسلامة المجتمع.

وتم في المنشأة المذكورة رصد عدد من المخالفات المتعلقة بمعايير ولوائح الوقاية من الأمراض المعدية، بما في ذلك مخالفة القانون الاتحادي المتعلق بالوقاية من الأمراض المعدية ومخالفة قرار رئيس الدائرة الذي ينص على استخدام نظام التبليغ الإلكتروني لحالات الأمراض المعدية، سواء بين العاملين أو المرضى بالإضافة إلى عدم الالتزام بالوسائل والمتطلبات المتعلقة بالعدوى ومنع انتقالها.

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