أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة خليفة عبيد المرّي

قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خليفة عبيد المرّي، (والد) معالي الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خليفة عبيد المرّي، (والد) معالي الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

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أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في خليفة المريقدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، الجمعة، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خليفة عبيد المرّي، والد الفريق عبدالله المري... اقرأ أكثر ⮕

محمد بن راشد يُقدّم واجب العزاء في وفاة خليفـة عبيـد المرّيقدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس الخميس، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اقرأ أكثر ⮕

عمار النعيمي يُقدّم واجب العزاء في وفاة خليفة المريقدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ، اليوم ، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خليفة عبيد المرّي... اقرأ أكثر ⮕

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عمار النعيمي يُقدّم واجب العزاء في وفاة خليفة المريدبي في 27 أكتوبر / وام / قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ، اليوم ، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خليفة عبيد المرّي، والد معالي الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي. اقرأ أكثر ⮕

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