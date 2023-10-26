(الدراسة عن بُعد) غداً في المدارس الحكومية بدبي والمناطق الشمالية

بناءً على تعليمات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ونظراً للظروف وتقلبات الأحوال الجوية التي تشهدها الإمارات حالياً، وحرصاً على سلامة الطلبة، قررت المؤسسة تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد لجميع الطلاب في المدارس الحكومية في دبي والمناطق الشمالية، وبدورها أبلغت المدارس أولياء الأمور بالقرار عبر قنوات التواصل بين المدرسة وذوي الطلبة.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للحالة الجوية وهطول أمطار الخير، وتهدف المؤسسة من خلال القرار إلى ضمان سلامة الطلبة، وسيتم تنفيذ التحويل إلى نظام التعليم عن بُعد عبر منصات التعليم الإلكتروني المعتمدة من قبل المؤسسة، وستقوم المدارس بتوفير الدروس والمواد التعليمية مع توفير الدعم الفني اللازم للطلاب وأولياء الأمور لضمان استمرارية العملية التعليمية.

ويساهم القرار في الحفاظ على استمرارية التعليم وتقديم فرص تعليمية آمنة وفعالة للطلاب في ظل تغيرات الحالة الجوية.

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