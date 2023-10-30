أكاديمية أبوظبي القضائية تنظم جلسة محاكمة صورية للمحامين الملتحقين ببرنامج التكوين الأساسي

ويأتي عقد المحاكمات الصورية في محاكم أبوظبي، في إطار الجهود الرامية إلى رفع مستويات جودة التدريب وتطوير معارف المحامين والمتخصصين في المجال القانوني، بما يتماشى مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإعداد برامج تأهيلية وفق منهج يحافظ على جودة الأداء وينطوي على أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وأشارت الأكاديمية، إلى أن تدريب المحامين الجدد في محاكاة جلسة محاكمة واقعية، يندرج ضمن المنهج التدريبي المعد كشرط أساسي من شروط القبول في جدول المحامين المقيدين لدى دائرة القضاء في أبوظبي، مبينة أن برنامج التكوين الأساسي يهدف إلى الإسهام في الارتقاء بمهنة المحاماة وإعداد كوادر قانونية وطنية مؤهلة علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية، وتجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية، والتي يعتبر المحامون جزءا منها.
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أكاديمية ربدان تحصل على اعتماد مركز المؤهلات العسكريأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / حصلت أكاديمية ربدان على اعتماد مركز المؤهلات العسكري في وزارة الدفاع لتُصبح مؤسسة تدريبية مُعتمدة رسمياً لطرح وتنفيذ مؤهلات وطنية مهنية لمنتسبي الوزارة. اقرأ أكثر ⮕