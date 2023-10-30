تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق 17 نوفمبر

أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، يقام مهرجان الشيخ زايد 2023-2024 خلال الفترة من 17 نوفمبر 2023 وحتى 9 مارس 2024 بمنطقة الوثبة في أبوظبي.

ويضم المهرجان قرية تراثية متكاملة؛ لإبراز أوجه التراث الشعبي متمثلة في الصناعات والحرف اليدوية التقليدية بكل ما تمثله من إبداع إنساني عريق، ويؤكد من خلال أنشطته الترفيهية والاجتماعية والثقافية اهتمامه بالأسر والعائلات والأطفال.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: wamnews »

رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التركي بذكرى يوم الجمهوريةبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة... اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا الانفجاربعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله... اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلادهأبوظبي في 28 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'، برقية تهنئة، إلى فخامة بيتر بافيل رئيس جمهورية التشيك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلادهبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة، إلى فخامة بيتر بافيل رئيس جمهورية التشيك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده اقرأ أكثر ⮕

الإمارات وتركيا تشددان على العلاقات المتينةأجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، أمس الأحد، اتصالاً هاتفياً مع رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، هنأه خلاله بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية. اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمانبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة اقرأ أكثر ⮕