أعلى وسام تمنحه الإمارات .. رئيس الدولة يمنح ملك الأردن «وسام زايد»

وأعرب جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال المراسم التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي، عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو رئيس الدولة واعتزازه بهذا الوسام الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عالمية هو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي ترك إرثاً من العلاقات القائمة على المحبة والاحترام والذي أسهم في ترسيخ أواصر الأخوة مع الدول العربية وبنى جسور الصداقة مع دول العالم أجمع.

من جانبه قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن منح أخي الملك عبدالله الثاني "وسام زايد" يأتي تعبيراً عما نكنه له من مودة واحترام وتقدير شخصي بجانب تقديرنا لجهوده الاستثنائية التي بذلها في تعزيز العلاقات الأخوية وتطوير التعاون المشترك على جميع المستويات.

