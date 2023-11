من فورمولا واحد ورونالدو إلى استضافة المونديال.. السعودية تتقدم على خارطة الرياضة العالمية

اختيرت السعودية التي أغلب أراضيها صحراوية وتصل درجات الحرارة في الصيف الى 50 درجة مئوية، في تشرين الاول/اكتوبر الماضي لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية للعام 2029 على أراضيها في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة.

وبعدها بخمس سنوات، تستضيف العاصمة الرياض في 2034 دورة الالعاب الآسيوية التي تعتبر بمثابة حدث أولمبي مصغَّر متعدد الرياضات. والعام الماضي، طغى هجوم شنه المتمردون الحوثيون على منشأة نفطية سعودية إلى اندلاع حريق هائل بالقرب من حلبة الفورمولا واحد في جدة (غرب) خلال إحدى فترات التجارب.

فتح التعاقد مع رونالدو الأبواب على مصراعيها، مع انضمام كريم بنزيمة، صاحب الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم عام 2022، إلى اتحاد جدة، ورحيل النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي المملوك لقطر إلى الهلال، وشق مجموعة من النجوم الآخرين في أواخر مسيرتهم الاحترافية لطريقهم نحو الدوري السعودي.

ومنذ ذلك الحين، تحسنت نتائج نيوكاسل ونجح في التواجد بين الاربعة الكبار في الدوري الانكليزي وحجز بطاقته الى مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. حقق الدوري الوليد والجدلي نجاحاً أولياً، فبرغم معارضة شرسة من البطولات الأميركية والأوروبية ورفضها السماح للاعبيها بالمشاركة، إلا أن ليف غولف (LIV Golf) جذب 16 لاعباً من المئة الاوائل.

وحصد جونسون أكبر المستفيدين نحو 35 مليون دولار من إجمالي أموال الجوائز في الموسم الافتتاحي- بالإضافة إلى 150 مليون دولار بحسب تقارير لمجرد موافقته على اللعب.عندما فاز بطل العالم للوزن الثقيل الانكليزي تايسون فيوري على نجم الفنون القتالية المختلطة الكاميروني فرانسيس نغانو السبت في مباراة استعراضية، كان هذا النزال رفيع المستوى الأحدث الذي تستضيفه المملكة.

