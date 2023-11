رئيس الدولة يبحث مع ملك الأردن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "بحثت مع أخي الملك عبد الله الثاني بن الحسين في أبوظبي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وشهدنا تبادل العديد من المذكرات المهمة لدفع التعاون بيننا إلى الأمام خاصة في المجالات التنموية. العلاقات الإماراتية- الأردنية تاريخية وأخوية، والبلدان شريكان في العمل من أجل التنمية والاستقرار في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها".

