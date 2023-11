أم إيطالية تنتصر أخيرا... طردت ولديها «الطفيليان» من المنزل بأمر المحكمة

وكان الابنان، اللذان وصفتهما والدتهما في أوراق المحكمة بـ «الطفيليان»، يعيشان في شقة العائلة دون المساهمة ماليًا أو المساعدة في أعمال المنزل، وفقًا للشكوى التي قدمتها المرأة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، في دعوى قضائية تداولتها محكمة مقاطعة بافيا. وتشير وثائق المحكمة إلى أن كلا الرجلين يعملان.

وانحازت القاضية سيمونا كاتربي إلى الأم المتقاعدة، التي انفصلت عن والد الرجلين والتي صرفت معاشها التقاعدي بالكامل على الطعام وصيانة المنزل، وحكمت بأن أمام الطفلين «بامبوتشيوني»، أو الطفلين الكبيرين، مهلة حتى 18 ديسمبر المقبل لإخلاء المبنى.

وكتبت القاضية كاتربي: «لا يوجد أي نص في التشريع يمنح الطفل البالغ الحق غير المشروط في البقاء في المنزل المملوك حصريًا للوالدين، ضد إرادتهما وبموجب الرابطة الأسرية وحدها». وسبق للابنين، الذين استعانا بمحامي لمحاربة إخلاء أمهما لهما، أن جادلا وفقًا لصحيفة La Provincia Pavese المحلية بأن الآباء الإيطاليين ملزمون بموجب القانون برعاية أطفالهم طالما كان ذلك ضروريًا. واستشهدت كاتربي بالقانون الحالي في حكمها ووافقت على أن «الإقامة في العقار يمكن اعتبارها في البداية مبررة لأن القانون يستند إلى التزام النفقة الواقع على الوالدين».

وليست هذه هي المرة الأولى التي تُرفع فيها هذا النوع من القضايا في النظام القانوني. ففي عام 2020، حكمت المحكمة العليا في إيطاليا ضد رجل يبلغ من العمر 35 عامًا كان يعمل مدرس موسيقى بدوام جزئي ولا يزال يتوقع دعمًا ماليًا من والديه بعد أن قال إنه لا يستطيع إعالة نفسه براتب سنوي قدره 20 ألف يورو.

وفي المتوسط، يترك الإيطاليون منزل والديهم في متوسط عمر 30 عامًا، وفقًا لبيانات يوروستات 2022. وتعتبر كرواتيا هي الأعلى في الاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ متوسط العمر 33.4 سنة. وعلى النقيض من ذلك، يبدأ الأبناء في فنلندا والسويد والدنمارك حياتهم بمفردهم في متوسط عمر 21 عامًا، وفقًا لنفس البيانات.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: EMARATALYOUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: المستشفى الميداني الإماراتي في تشاد يقدم خدماته الطبية لأكثر من 12367 حالة منذ افتتاحهأم جرس في الأول من نوفمبر / وام / يتواصل تدفق الأشقاء السودانيين اللاجئين في جمهورية تشاد وأبناء المجتمع المحلي في مدينة أم جرس بمختلف فئاتهم إلى المستشفى الميداني الإماراتي للحصول علي خدماته الطبية.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: تراجع أرباح «أو.إم.في» النمساوية بسبب أعمال الطاقة والكيماوياتقالت شركة أو.إم.في النمساوية للغاز والكيماويات، الثلاثاء إنها سجلت انخفاضا أكبر من المتوقع في أرباح الربع الثالث من عام 2023، بسبب تراجع المساهمات من أعمالها في الطاقة والكيماويات...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: جمعية أم المؤمنين في عجمان تختتم معرض «دروازه 4»اختتمت جمعية أم المؤمنين في عجمان، معرض «دروازه 4» للأسر المنتجة من أصحاب المشاريع المنزلية، الذي أقيم

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ثمانيني هندي يحاول تطليق زوجته منذ 27 عاماًرفضت المحكمة العليا في الهند طلب الطبيب الضابط المتقاعد نيرمال سينغ بانيسار ( 89 عاماً) بانفصاله عن زوجته بارامجيت

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: رئيس «غوغل» يدافع أمام المحكمة عن عقود الشركة مع «أبل»دافع رئيس مجموعة غوغل، سوندار بيتشاي، عن نفسه أمام المحكمة، الاثنين، ضد اتهامات بأن الشركة العملاقة تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على الوضع المهيمن لمحرك البحث الخاص بها...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: السجن المؤبد لـ 4 تجار مخدرات بالعراقأصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، الاثنين، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق أربعة مدانين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕