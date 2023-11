83 % من العائلات لديها مسن.. دعوات لتأسيس أندية اجتماعية لكبار السن

إضافة إلى منحهم الفرص للمشاركة الفاعلة في الأعمال التطوعية والاستفادة منهم كخبراء ومستشارين وتعزيز دورهم في دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال خبراتهم المتراكمة في مختلف التخصصات والمجالات، وفقًا لصحيفة"الوطن".كما طالب المتخصصون في حقوق كبار السن بتفعيل مراكز الأحياء في كافة مدن المملكة، لتقديم البرامج المختلفة، التي يستفيد منها كبار السن، كالتدريب على الحاسبات الآلية، والتوعية الصحية، وممارسة بعض الأنشطة، وتفعيل دور الجامعات في تقديم الخدمات لكبار السن في جميع التخصصات.

بجانب إطلاق برنامج لتشجيع القطاع الخاص في توظيف كبار السن، والتعامل معه على غرار نسبة التوظيف في نطاقات لتوطين الوظائف، من خلال العمل عن بعد أو العمل المرن، أو الاستشارات أو المشاركة بالخبرة والتجارب.وشدد المتخصصون في حقوق كبار السن على ضرورة تنفيذ برامج تدريبية للعمالة الأجنبية، التي يتم استقدامها لرعاية كبار السن، ويتولى طلاب وطالبات كليات العلوم الطبية والتمريض تقديم تلك البرامج وذلك بشكل تطوعي.

ويهدف ذلك إلى تخفيف وطأة الوحدة عند كبار السن، وتساعده في تعلم أمور جديدة، وقراءة الكتب، والاطلاع على الأخبار اليومية والبرامج الوثائقية.ودعا مستشار التطوير في القطاع غير الربحي، عبدالله السلطان إلى ضرورة تعزيز النظرة الإيجابية تجاه كبار السن.

واستعرض حزمة من دور المملكة في الاهتمام بكبار السن، وهي: نظام حقوق كبير السن ورعايته، واللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبير السن ورعايته، وتعزيز قيمة الاحترام والتقدير، والرعاية الصحية المتقدمة، والدعم الاجتماعي، وفرص العمل، وتحسين جودة حياة كبار السن.قال متخصصون في حقوق كبار السن ورعايتهم، إن 83% من العائلات بالمملكة لديها شخص كبير في السن، وفقًا للبيانات الإحصائية.

