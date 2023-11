'المنافسة' تُحرّك دعاوى جزائية ضد منشآت في قطاع الدواجن والبيض

ووافق المجلس على تحريك الدعوى الجزائية ضد منشأتين تعملان في قطاع البيع بالجملة، والأدوات المكتبية لعدم استكمالهما متطلبات التسوية بعد انتهاء المدد النظامية.ويعتزم المجلس اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات، والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في أنشطة اقتصادية عدة.قبول التسوية مع 10 منشآت

وقرر المجلس قبول التسوية مع (10) منشآت في قطاعات عدة، منها: التجزئة، توصيل الطلبات، الصيانة والتشغيل والمقاولات العامة، السيارات. واستعرض نتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة، ونتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة.2ـ الموافقة على نتائج دراسة السياسة الوطنية للمنافسة، ومشروع الوثيقة المرافقة لها، ورفعهما للجهات المختصة.4ـ تحريك الدعوى الجزائية ضد منشأتين تعملان في قطاع البيع بالجملة، والأدوات المكتبية لعدم استكمالهما متطلبات التسوية.6ـ قبول التسوية مع 10 منشآت في قطاعات عدة، منها: التجزئة، توصيل الطلبات، المقاولات، السيارات.

استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، نتائج الدراسة والتحقيق مع (3) منشآت عاملة في قطاع الدواجن والبيض، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية بحق منشأتين.وقرر المجلس الموافقة على دراسة طلب تسوية مقدم من إحدى المنشآت، مع استمرار التحقيقات في القطاع.

