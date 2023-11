محاكمة ترامب بقضية الوثائق السرية قد تتأجل لما بعد الانتخابات

واستشهدت القاضية إيلين كانون، الأربعاء، بمطالب فريق ترامب القانوني للتعامل مع قضاياه الأخرى، حسبما ذكرت صحيفة"واشنطن بوست" Washington Post. وقال الفريق القانون المعين من قبل ترامب:"نواجه صعوبة في رؤية كيف يمكن إنجاز هذا العمل في هذا الإطار الزمني المضغوط".

وأشارت القاضية إلى الموعد الحالي لقضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية لعام 2020 لترامب والمقرر إجراؤها في 4 مارس. وتركزت جلسة الأربعاء إلى حد كبير على دفع فريق ترامب لتمديد القضية، بحجة أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى جميع المواد السرية في قلب القضية.وقال محاموه إن مكتب سميث"ضلل المحكمة هذا الصيف من خلال الادعاء بأن الجدول الزمني غير المسبوق الذي طلبه كان قابلاً للتنفيذ".

ويحاول فريق ترامب تأخير الإجراءات في عدد من قضاياه أمام المحكمة، معتبرًا أن احتمال تأجيل الإجراءات إلى ما بعد انتخابات 2024 وهو أفضل رهان له لتجنب عقوبة السجن وللتركيز على جدوله الانتخابي. ودفع ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات التمهيدية لعام 2024، بأنه غير مذنب في يونيو في 37 تهمة تتعلق بتعامله مع الوثائق السرية بعد رئاسته.حزب الله يعلن إسقاط مسيرة فوق حدود لبنان.. والجيش الإسرائيلي ينفي

متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي قالت إن الجيش قصف بنية تحتية ومواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لجماعة حزب الله داخل الأراضي اللبنانية

