لحظة بلحظة.. الحرب في غزة بيومها الـ27 وموسكو تحذر من سيناريو 'مبادرة ريغان'

أفادت مراسلتنا في مصر بوصول عدد من الجرحى الفلسطينيين إلى معبر رفح البري على الجانب المصري، ويتم نقلهم بسيارات إسعاف مصرية من المعبر إلى مستشفيات شمالي سيناء.أكد سياسيون ومراقبون مصريون أن خطة جديدة تدرسها تل أبيب لإقناع مصر باستقبال سكان غزة وتوطينهم في أراضيها، مقابل شطب كافة ديون مصر، لن تتم وأن تهجير الفلسطينيين لن يحدث.تحركت دول أمريكا اللاتينية في وجه القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة الذي خلف أكثر من 8 آلاف قتيل معظمهم أطفال بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمفقودين.

صرح السفير الإسرائيلي لدى موسكو ألكسندر بن تسفي بأن الجيش الإسرائيلي يقاتل"حماس" في الأنفاق بمنطقة جباليا.بايدن يدعو إلى هدنة مؤقتة في غزة لاستعادة المحتجزين انعكست الحرب الدائرة في غزة في الولايات المتحدة في شكل رصد وملاحقة لأصحاب المواقف المنتقدة لإسرائيل في وسائل التواصل الاجتماعي، وفقد العديد وظائفهم، كما أجبر البعض على التراجع.الحوثيون يعلنون إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية

قال وكيل جهاز المخابرات العامة المصري الأسبق ومسؤول غرفة العمليات خلال حرب أكتوبر اللواء محمد رشاد، إن المخابرات الإسرائيلية تواجه فشلا غير مسبوق في تاريخها.أكد الناطق العسكري باسم"كتائب القسام" أبو عبيدة، أن الجيش الإسرائيلي بدأ مناورات برية في عدة محاور في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، مشددا على تدمير 22 آلية وقتل الكثير من الجنود.كيف أنقذت الكتيبة 101 مصر من مخطط كبير في سيناء؟

صرح نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي ألكسندر فينيديكتوف بأن واشنطن ستسعى للاستفادة من التصعيد في الشرق الأوسط، محذرا من تكرار سيناريو الثمانينات من القرن الماضي في المنطقة.

قراءة في سياسة فرنسا إزاء الحرب الدائرة في غزة

أكثر من 150 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ اشتعال الحرب في السابع من أكتوبر الحالي، إلا أن هذا العدد يكاد يشكل نقطة في بحر الاحتياجات، لا سيما مع نزوح ما

أكثر من 150 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ اشتعال الحرب في السابع من أكتوبر الحالي، إلا أن هذا العدد يكاد يشكل نقطة في بحر الاحتياجات، لا سيما مع نزوح ما

بي بي سي ترصد معاناة المراسلين الذين يغطون أخبار الحرب في غزة على الأرض.

خصصت وزارة الدفاع الإسرائيلية صفحة على موقعها الإلكتروني، لصور وأسماء الجنود القتلى في الحرب على غزة.

