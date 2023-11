%83 من العائلات السعودية لديهم مسن

شددوا على ضرورة تنفيذ برامج تدريبية للعمالة «الأجنبية»، التي يتم استقدامها لرعاية كبار السن، ويتولى طلاب وطالبات كليات العلوم الطبية والتمريض تقديم تلك البرامج وذلك بشكل تطوعي، إذ إن الكثير من هؤلاء العمالة، لا يمتلكون الخبرة الكافية في التعامل مع كبار السن، وتدريب كبار السن على التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي «الإلكتروني» في أجهزة الهواتف الحديثة، وفي ذلك تخفيف وطأة الوحدة عند كبار السن، وتساعده في تعلم أمور جديدة، وقراءة الكتب، والاطلاع على الأخبار اليومية والبرامج...

