65% من الشركات في إسرائيل تخسر أكثر من 50% من إيراداتها منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى'

وأبلغت حوالي 37% من الشركات عن انخفاض حاد في نطاق التوظيف (ما يصل إلى 20% من القوى العاملة العادية) إلى حد وقف النشاط الاقتصادي للشركة تماما. ويظهر تقسيم التقديرات حسب القطاع الاقتصادي تأثيرا سلبيا شديدا على إيرادات صناعات البناء والتشييد، والتي تمثل نسبة 74% من الشركات، حيث أن أكثر من 62% من الشركات في هذا المجال في حالة شبه إغلاق.
علقت الخبيرة المتخصصة فى تحليل الخطاب الإعلامي الصهيوني، رانيا فوزي، على هجوم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة على شيخ الأزهر.أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، دعوة روسيا لوقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط تجنبا لتوسع نطاق الأزمة إلى المنطقة بأكملها، والعمل على حل دبلوماسي لها.دعا وزير الإنتاج الحربي المصري محمد صلاح الدين مصطفى رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون، للمشاركة في أكبر حدث عسكري تنظمه مصر على أراضيها.
هاجمت وسائل الإعلام الإسرائيلية علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل،"بعد أن أشاد بأدولف هتلر على خلفية جرائم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".تحت عنوان"أعطوا غزة للسعوديين"، عرض تقرير للقناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي، فكرة للحكومة الإسرائيلية تقضي بأن تدعو السعودية لإدارة قطاع غزة بعد رفض مصر لهذا المقترح.صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بحثا هاتفيا الحرب الإسرائيلية على غزة.
خصصت وزارة الدفاع الإسرائيلية صفحة على موقعها الإلكتروني، لصور وأسماء الجنود القتلى في الحرب على غزة.بدا اليوتيوبر الأمريكي الشهير"سبيد" المعروف بعشقه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مصدوما، خلال الإعلان عن تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية أمس الاثنين.أقر الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم جيمس جونسون، بأنه كان من الصعب جدا على بلاده منافسة العرض السعودي لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2034.
المملكة العربية السعودية عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: TRTArabi | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕