65% من الشركات في إسرائيل تخسر أكثر من 50% من إيراداتها منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى'

وأبلغت حوالي 37% من الشركات عن انخفاض حاد في نطاق التوظيف (ما يصل إلى 20% من القوى العاملة العادية) إلى حد وقف النشاط الاقتصادي للشركة تماما. ويظهر تقسيم التقديرات حسب القطاع الاقتصادي تأثيرا سلبيا شديدا على إيرادات صناعات البناء والتشييد، والتي تمثل نسبة 74% من الشركات، حيث أن أكثر من 62% من الشركات في هذا المجال في حالة شبه إغلاق.

علقت الخبيرة المتخصصة فى تحليل الخطاب الإعلامي الصهيوني، رانيا فوزي، على هجوم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة على شيخ الأزهر.أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، دعوة روسيا لوقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط تجنبا لتوسع نطاق الأزمة إلى المنطقة بأكملها، والعمل على حل دبلوماسي لها.دعا وزير الإنتاج الحربي المصري محمد صلاح الدين مصطفى رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون، للمشاركة في أكبر حدث عسكري تنظمه مصر على أراضيها.

هاجمت وسائل الإعلام الإسرائيلية علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل،"بعد أن أشاد بأدولف هتلر على خلفية جرائم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".تحت عنوان"أعطوا غزة للسعوديين"، عرض تقرير للقناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي، فكرة للحكومة الإسرائيلية تقضي بأن تدعو السعودية لإدارة قطاع غزة بعد رفض مصر لهذا المقترح.صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بحثا هاتفيا الحرب الإسرائيلية على غزة.

خصصت وزارة الدفاع الإسرائيلية صفحة على موقعها الإلكتروني، لصور وأسماء الجنود القتلى في الحرب على غزة.بدا اليوتيوبر الأمريكي الشهير"سبيد" المعروف بعشقه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مصدوما، خلال الإعلان عن تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية أمس الاثنين.أقر الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم جيمس جونسون، بأنه كان من الصعب جدا على بلاده منافسة العرض السعودي لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2034.

ALARABIYA: حرب غزة: إيران تنأى بنفسها وتُنازل المحور العربيمع بدء الاجتياح الإسرائيلي البري الواسع، وبعد مرور أكثر من 25 يوماً على نشوب حرب غزة في أعقاب عملية 'طوفان الأقصى'، بدأت تظهر ملامح تراجع كبير لاحتمال دخول

RTARABIC: الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى'في آخر تحديث لبياناته، كشف الجيش الإسرائيلي عن عدد قتلاه منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى' التي أطلقتها حركة 'حماس' يوم السبت 7 أكتوبر الجاري.

RTARABIC: الحرب على غزة في يومها الـ26.. اعتراض صواريخ من اليمن فوق إيلات والمشافي في القطاع تطلق نداء استغاثةدخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى'، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه للبشر والحجر في قطاع غزة، وسط انقطاع جديد للإنترنيت والاتصالات.

RTARABIC: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 330 عسكريا في صفوفه منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى'في آخر تحديث لبياناته، كشف الجيش الإسرائيلي عن عدد قتلاه منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى' التي أطلقتها حركة 'حماس' يوم السبت 7 أكتوبر الجاري.

TRTARABI: مشعل لـTRT عربي: الاحتلال لم يستوعب صدمة 7 أكتوبر بعد.. ونثمن دور تركياأكد رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل أن الاحتلال الإسرائيلي لم يستوعب حتى الآن صدمة عملية طوفان الأقصى، وأنه يحاول الانتقام من المدنيين بعد خسارته في الميدان.

RTARABIC: إسرائيل اعتقلت أكثر من 1700 فلسطيني في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبرأفادت هيئات الأسرى الفلسطينية بارتفاع أعداد المعتقلين الفلسطينيين من مختلف أرجاء الضفة الغربية في السجون الإسرائيلية منذ الـ7 من أكتوبر الجاري إلى أكثر 1740 شخصا.

