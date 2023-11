حرب غزة: إيران تنأى بنفسها وتُنازل المحور العربي

ومع قيام طهران بخطوات تراجعية، فإنّها تدفع بوكلائها في المنطقة إلى انخراط أكبر في ساحات عدة، إنما محدود الفعالية، ولا يؤثر اطلاقاً على مسرح العمليات بين إسرائيل وحركة"حماس" والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. لكن اللافت، أنّ ابتعاد إيران عن خطر المواجهة الكبيرة في مقابل تقدّم أذرعها في الإقليم، أكان في العراق أم سوريا أم اليمن وصولاً إلى لبنان، يبقى منضبط الإيقاع الى حدّ بعيد.

فلم يعد الحديث يدور عن احتمالات امتداد الحرب إلى كل المنطقة في ضوء الانخراط الفاعل للولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي، وإبدائهم الاستعداد المعلن لخوض حرب ضدّ أطراف ثالثة. والمعني بالأطراف الثالثة إيران التي تعرف قيادتها أنّ هذه الحرب جدّية، وأنّ الالتزام الأميركي حقيقي ولا يندرج في سياق الحرب النفسية فقط. بل إنّ الحشد العسكري الأميركي والأطلسي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية في البحر الأبيض المتوسط موجود للاستخدام وليس للاستعراض.

إنّ إيران البراغماتية تلعب لعبة نفوذ في المشرق العربي وتعرف قوانين اللعبة جيداً. وتعرف أنّ اعتبار إسرائيل وأميركا أنّ الحرب الدائرة لها طابع وجودي معناه ضرورة انكفاء طهران ريثما تمرّ العاصفة.

والحقيقة أننا يقيناً لا نعرف مدى قدرة الجيش الإسرائيلي على بلوغ أهدافه، لأننا نجهل القدرات الفعلية لـ"حماس". ويمكن لهذه الأخيرة أن تفاجئ العالم بإفشال الحملة البرية وتكذيب معظم التوقعات. في مكان آخر، تسعى طهران للتعويض عن كونها تطلب اليوم السلامة لنفسها بمحاذرة التورط في حرب بهذا الحجم، فتفتح جبهات ميدانية ودعائية ضدّ دول المحور العربي وفي مقدمتها السعودية والإمارات والأردن والمغرب، تحت شعار شيطنة مواقف هذه الدول الأربع مما يجري في غزة. طبعاً إنّها حملة دعائية واسعة النطاق في وسائل التواصل الاجتماعي ضدّ هذه الدول العقلانية وفي مقدمتها الإمارات والسعودية.

