روسيا تطالب برفع الحصار الاقتصادي الأمريكي عن كوبا فورا

واعتبر نيبينزيا أن"حصار دولة ذات سيادة لا تمثل أي خطر على الولايات المتحدة أو مواطنيها... يقوض أسس الاستقرار العالمي والإقليمي والتنمية". علقت الخبيرة المتخصصة فى تحليل الخطاب الإعلامي الصهيوني، رانيا فوزي، على هجوم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة على شيخ الأزهر.أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، دعوة روسيا لوقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط تجنبا لتوسع نطاق الأزمة إلى المنطقة بأكملها، والعمل على حل دبلوماسي لها.دعا وزير الإنتاج الحربي المصري محمد صلاح الدين مصطفى رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون، للمشاركة في أكبر حدث عسكري تنظمه مصر على أراضيها.

هاجمت وسائل الإعلام الإسرائيلية علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل،"بعد أن أشاد بأدولف هتلر على خلفية جرائم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".تحت عنوان"أعطوا غزة للسعوديين"، عرض تقرير للقناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي، فكرة للحكومة الإسرائيلية تقضي بأن تدعو السعودية لإدارة قطاع غزة بعد رفض مصر لهذا المقترح.صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بحثا هاتفيا الحرب الإسرائيلية على غزة.

خصصت وزارة الدفاع الإسرائيلية صفحة على موقعها الإلكتروني، لصور وأسماء الجنود القتلى في الحرب على غزة.بدا اليوتيوبر الأمريكي الشهير"سبيد" المعروف بعشقه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مصدوما، خلال الإعلان عن تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية أمس الاثنين.أقر الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم جيمس جونسون، بأنه كان من الصعب جدا على بلاده منافسة العرض السعودي لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2034.

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