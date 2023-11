ألمانيا.. غواصان يعرقلان بناء خط أنابيب للغاز المسال

وذكر بيان الشرطة الذي صدر مساء الأربعاء، أنها حصلت على المعلومات الشخصية للنشطاء، وفرضت حظرًا على دخول المنطقة، وبدأت إجراءات تقاضي جنائية ضد 12 ناشطًا بتهم تشمل انتهاك حرمة الموقع، وتعريض حركة الشحن البحري للخطر، وانتهاك قانون التجمهر، كما صادرت قاربين مطاطيين.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: أرباح «أنابيب الشرق» تقفز 125.4% إلى 20.8 مليون ريالأرباح «أنابيب الشرق» تقفز 125.4% إلى 20.8 مليون ريال

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALEQTISADIAH: 20.8 مليون ريال أرباح 'أنابيب الشرق' خلال الربع الثالث .. ارتفعت 125 %أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (3 أشهر).

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕

AKHBAAR24: 'زيلينسكي' يقترب من 'الأهلي'أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن نجم خط وسط نابولي الإيطالي ومنتخب بولندا ' بيوتر زيلينسكي' بات قريباً من التعاقد مع النادي الأهلي في فترة الإنتقالات الشتوية يناير

مصدر: Akhbaar24 | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: اكتشاف 'أصل تكوين' تمثال أبو الهول في مصر!يعتقد فريق من العلماء، أنه اُكتشف أخيرا كيف تم بناء تمثال أبو الهول في مصر، منذ أكثر من 4500 عام.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: أسطورة الكرة الألمانية يصف فوز ميسي بالكرة الذهبية بـ'المهزلة'وصف أسطورة منتخب ألمانيا لكرة القدم، لوثر ماتيوس، فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية بـ'لمهزلة'، معتبرا أن مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إرلينغ هالاند هو الأحق بها.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: ألمانيا تطلب 'الصفح' عن الجرائم الاستعمارية في تنزانياطلبت ألمانيا الأربعاء 'الصفح' عن الانتهاكات التي ارتكبتها قواتها الاستعمارية في تنزانيا، في إطار جهودها الرامية إلى استرجاع ذكرى هذه الفترة المظلمة من تاريخها.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕