3 جلسات تناقش إنسانية الشعر ومكانته حول العالم بـ'منتدى الشعر العربي' في الطائف

في إطار الاحتفاء بعام الشعر العربي، تقيم وزارة الثقافة، بإشراف هيئة الأدب والنشر والترجمة، وبالتعاون مع أكاديمية الشعر العربي، 'منتدى الشعر العربي'، خلال الفترة 16- 17 ربيع الآخر ١٤٤٥هـ، الموافق 1 - 2 نوفمبر 2023م، في محافظة الطائف..ويناقش المنتدى، الذي يجمع عددًا من المتخصصين في الشعر العربي ونقاده من داخل السعودية وخارجها، ستة محاور رئيسية عبر جلسات، تتضمن أطروحات علمية وتجارب إبداعية في الحقل الشعري والنقدي..

وتدير الجلسة الدكتورة أمل محيسن القثامي، بمشاركة الدكتور عيسى مخلوف (لبنان)، والدكتور ماجد لينا كوبارك (بولندا)، والدكتور عارف الساعدي (العراق)..أما الجلسة الثالثة في اليوم الأول فتأتي تحت عنوان 'الشعر حول العالم: المكانة والدور والصورة'، وينصب اهتمامها حول وضع الشعر في العالم، اتجاهاته والتغييرات التي طرأت عليه في مختلف الثقافات والوظائف المناطة به في التيارات العالمية.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: sabqorg »

تعليق الدراسة الحضورية في العلا وظهران الجنوب ورجال ألمع | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةتعليق الدراسة الحضورية في العلا وظهران الجنوب ورجال ألمع وأعلنت إدارة التعليم بمحافظة الطائف تعليق الدراسة الحضورية غداً بمدارس الطائف والمحافظات التابعة لها اقرأ أكثر ⮕

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في تعليم وجامعة الطائف | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةتعليق الدراسة الحضورية غدًا في تعليم وجامعة الطائف وكانت إدارة التعليم في منطقة مكة المكرمة قررت تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد غدًا في العديد من اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة تطالب بهدنة فورية في غزةبينما يواجه أعنف هجوم منذ بدء الحرب، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار العربي الذي تقدم به الأردن والذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستد اقرأ أكثر ⮕

قصف إسرائيلي على محيط مستشفى غسيل الكلى بشمال غزةقال شهود لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف صباح اليوم (السبت) محيط مستشفى غسيل الكلى قرب المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

كيف يؤثر التوقيت الشتوي على صحتك؟انتهى التوقيت الصيفي في الكثير من الدول حول العالم، وبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، الذي يقول الخبراء إن له بعض التأثيرات السلبية على صحتنا. اقرأ أكثر ⮕

الثقافة السعودية تطلق مركز 'الدرعية لفنون المستقبل'تستعدُّ وزارة الثقافة السعودية لافتتاح مركز 'الدرعية لفنون المستقبل'، كأول مركز في العالم العربي لفنون الوسائط الجديدة 'New Media Arts'، وعملت على إنشائه ا اقرأ أكثر ⮕