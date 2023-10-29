مشاهد حصرية.. مجزرة إسرائيلية قرب دوار الصفطاوي شمالي قطاع غزة

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'القسام' تستهدف آليات عسكرية وقوات إسرائيلية.. وصافرات إنذار تدوّي بتل أبيبأعلنت كتائب القسام، الذراع المسلّحة لحركة حماس أنها استهدفت آليات إسرائيلية متوغّلة شمال غربي قطاع غزة، بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية (خاصة) إن مسلحين من حماس اشتبكوا مع جنود إسرائيليين شمالي غزة. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لتوغل قواته البرية في قطاع غزةنشر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مشاهد جديدة توثق توغل قواته البرية في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

فصائل فلسطينية تعلن استهداف حشود عسكرية إسرائيلية شمال غرب قطاع غزةأعلنت كتائب 'القسام' و'سرايا القدس' استهداف حشود عسكرية إسرائيلية شمال غربي قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

فصائل فلسطينية تعلن استهداف آليات إسرائيلية شمال غرب قطاع غزةأعلنت كتائب 'القسام' و'سرايا القدس' استهداف آليات عسكرية إسرائيلية شمال غرب قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

بالصور.. استعدادات القوات الإسرائيلية لهجوم بري واسع على قطاع غزةنشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لاستعدادات الجيش الإسرائيلي للهجوم البري الواسع المرتقب على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يكرر مطالبته سكان غزة بإخلاء شمال القطاعطالب الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، الفلسطينيين مجددا بإخلاء شمال قطاع غزة قبل عملية إسرائيلية وشيكة. اقرأ أكثر ⮕