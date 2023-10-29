جيش الاحتلال يوسع عملياته البرية في غزة .. وقتال مباشر مع كتائب القسام شمال القطاع

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها يخوضون 'اشتباكات عنيفة' مع جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغل في شمال غربي قطاع غزة..وتفصيلاً، قالت الكتائب في بيان إن مقاتليها يخوضون في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال غربي غزة..وكانت كتائب القسام قد أكدت في بيان سابق أن مقاتليها 'يؤكدون استهداف دبابتين للقوات المتوغلة شمال غربي غزة واشتعال النيران فيهما'..

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية مقتل 20 مسلحًا من حماس خرجوا من نفق شمال غزة محاولين تنفيذ هجوم..وزاد الجيش الإسرائيلي عدد قواته التي تقاتل داخل قطاع غزة، على ما أعلن المتحدث العسكري، الأحد، مع تصعيد إسرائيل الحرب مع حركة حماس..وقال الجنرال دانيال هاغاري 'قمنا خلال الليل (السبت الأحد) بزيادة دخول قوات (الجيش الإسرائيلي) إلى غزة وانضمت إلى القوات التي تقاتل هناك'، مضيفًا 'نزيد تدريجيًا العمليات البرية ومدى انتشار قواتنا في قطاع غزة'..

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