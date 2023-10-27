الأمم المتحدة تطالب بهدنة فورية في غزة

امة فيمنذ إعلان حركة حماس مساء الجمعة، شن إسرائيل أعنف قصف من مختلف الجبهات على قطاع غزة، بقي السؤال الأبرز كامن فيما إذا كان...كما تبنت الجمعية العامة القرار، الذي يعتبر غير ملزم، بموافقة 120 عضوا بينما رفضته 14 دولة، مع امتناع 45 عن التصويت.

أتى هذا بعدما أعلن وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي الخميس، تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة نيابة عن المجموعة العربية بشأن غزة.وبينما رحّبت حركة حماس بالقرار، مطالبة بتطبيقه فوراً لإدخال الوقود والمواد الإغاثية للمدنيين، اعتبر مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة جلعاد إردان، قرارات الجمعية العامة لا تتمتع بأي شرعية أو أهمية.

ووصف السفير الإسرائيلي تصويت الجمعية العامة على القرار بأنه"مشين"، مخاطبا من أيدوا القرار"عار عليكم". في حين طالب مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، بضرورة وقف النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية فورا. headtopics.com

وأضاف لـ"العربية/الحدث"، أن على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته تجاه الوضع الراهن، مشدداً على أنه لم يرتق لمسؤوليته بعد.ويعد هذا أول قرار للأمم المتحدة على هجوم حماس المباغت في 7 أكتوبر على إسرائيل، وعلى الرد العسكري الإسرائيلي وتعهدها بالقضاء على الحركة.يذكر أن المجموعة العربية تسعى إلى اتخاذ إجراء من جانب المنظمة العالمية بسبب فشل مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا- في الاتفاق على قرار بعد 4 محاولات.

وتواصل إسرائيل قصف القطاع لليوم الثاني والعشرين على التوالي بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس وفصائل فلسطينية على بلدات ومعسكرات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

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