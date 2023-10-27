الأمم المتحدة تعتمد قرار 'هدنة إنسانية فورية' في غزة

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، على قرار يدعو إلى"هدنة إنسانية دائمة ومستدامة" فورية في قطاع غزة.

وتمت الموافقة على مشروع القرار الذي قدمه ما يقرب من 50 دولة، بما في ذلك تركيا وفلسطين ومصر والأردن والسعودية والإمارات، بأغلبية 120 صوتا مقابل معارضة 14، مع امتناع 45 دولة عن التصويت، حسب مراسل الأناضول.

ويعرب مشروع القرار الذي تم تبنيه خلال الجلسة الطارئة الخاصة العاشرة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن"القلق البالغ" إزاء"التصعيد الأخير للعنف". وأدان القرار"جميع أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير".وشدد على ضرورة حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من ناحية،"منع المزيد من زعزعة الاستقرار وتصعيد العنف في المنطقة من ناحية أخرى".وجاءت هذه الخطوة بعد أن تم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد 4 مشاريع قرارات مختلفة في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة خلال 10 أيام. headtopics.com

وتنفذ إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم"السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة"حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء. headtopics.com

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