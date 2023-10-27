«الأمم المتحدة» تعتمد قراراً يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في ‫غزة‬

يأتي ذلك في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان: «الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة».

وكان استئناف اجتماع الدورة بعد ظهر اليوم (الجمعة)، حيث استعرض الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة محمود الحمود مشروع القرار الذي قدمه نيابة عن مجموعة الدول العربية وعدد من الدول الأخرى.

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