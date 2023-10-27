مسيّرة فوق طابا بمصر..ومقذوف يسقط في نويبع على البحر الأحمر

فقد أكد مصدران أمنيان مصريان لوكالة رويترز ، الجمعة أن مقذوفا سقط على منتجع نويبع المطل على البحر الأحمر.كما أوضحا أن السلطات لا تزال تجمع المزيد من المعلومات عن الواقعة. وأضافا أن المقذوف سقط في جزء من المدينة وهو أرض صحراوية.بالتزامن أفيد بأن طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطابا منذ الفجر وحتى الآن، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية محلية.

أتى هذا الحادث بعد ساعات على سقوط طائرة مسيرة مجهولة الهوية في مدينة طابا، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في مبنى إسعاف المدينة والسكن الإداري لمستشفى المدينة المركزي.بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد"تهديدا جويا" في منطقة البحر الأحمر وربط ذلك بمقذوف سقط على الأراضي الساحلية المصرية هناك. وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري"رصدنا في الساعات القليلة الماضية تهديدا جويا في منطقة البحر الأحمر. وأرسلنا طائرات هليكوبتر قتالية للتعامل مع التهديد، ويجري الآن التحقيق في الأمر".

وختم مؤكدا أن إسرائيل ستعمل مع مصر والولايات المتحدة على تعزيز الدفاعات الإقليمية في مواجهة التهديدات القادمة من منطقة البحر الأحمر ويسلط انفجار طابا والآن نويبع البعيدتين عن شمال سيناء المتاخم لقطاع غزة، الضوء على المخاطر التي تواجه مصر ودول أخرى في المنطقة مع تصاعد القتال بين إسرائيل والفلسطينيين. headtopics.com

لاسيما أن القاهرة تلعب دورا نشطا في التفاوض على وصول المساعدات إلى غزة وفي محاولة إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس والدعوة إلى وقف إطلاق النار.

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