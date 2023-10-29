'الوقاية أمان'.. 'الدفاع المدني': أمطار غزيرة على مناطق المملكة حتى الجمعة المقبل

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين حتى الجمعة المقبل..

وتفصيلاً، أوضحت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم والكامل والخرمة وتربة ورنية والمويه والليث والقنفذة وأضم والعرضيات وميسان وبحرة، وستتأثر منطقة الرياض لتشمل العاصمة الرياض ورماح والخرج والمزاحمية وعفيف والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء والمجمعة وثادق ومرات وضرما، وأجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود...

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