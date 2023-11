'بوليتيكو': إدارة بايدن تعتقد أن أيام نتنياهو كسياسي قد تكون معدودة

وأضاف المسؤولان أن بايدن اقترح على نتنياهو أن عليه أن يفكر في الدروس التي سيقدمها لخلفه في منصب رئيس الوزراء. وقلل مسؤول أمريكي آخر من أهمية هذه الفكرة، مشيرا إلى أن مصير نتنياهو لم يكن أحد المواضيع ذات الاهتمام، وأَضاف أن الإدارة تركز اهتمامها على الدعم الأمني لإسرائيل.

وتعتقد الإدارة الأمريكية بأن مواقع نتنياهو أصبحت أكثر ضعفا بسبب غضب المجتمع الإسرائيلي تجاه إخفاق استخبارات وأجهزة أمن إسرائيل في منع هجوم"حماس" في يوم 7 أكتوبر. قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن"السعودية أكدت لواشنطن استمرار اهتمامها بالتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد انتهاء الحرب في غزة".حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من أن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية قد ينقلب ضد إسرائيل إن لم تتم السيطرة عليه.هاجم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة شيخ الأزهر الشريف في مصر واتهامه بأنه يقف بجانب الحركات المتشددة في المنطقة وذلك بعد عدد من البيانات التي أصدرها.

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.علقت الخبيرة المتخصصة فى تحليل الخطاب الإعلامي الصهيوني، رانيا فوزي، على هجوم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة على شيخ الأزهر.كيف أنقذت الكتيبة 101 مصر من مخطط كبير في سيناء؟

وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواطنيه بأن الحرب ستستمر حتى"تحقيق النصر"، مشيرا إلى أن"الحرب طويلة لدينا فيها إنجازات مهمة، ولكن لدينا خسائر مؤلمة أيضا".نشر الجيش الإسرائيل صورا لتوغل قواته في قطاع غزة وعملياته البرية هناك.أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، وجود اختلاف كبير بين الوضع في أوكرانيا بعد نحو عامين من الصراع مقارنة بالوضع في قطاع غزة في ثالث أسابيع الحرب فقط.

