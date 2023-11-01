كوريا الشمالية شحنت أكثر من مليون قذيفة مدفعية إلى روسيا

وهناك مخاوف في كوريا الجنوبية من احتمال حصول كوريا الشمالية على تكنولوجيات روسية حساسة من شأنها أن تعزز التهديد الذي يشكله برنامج كيم للأسلحة النووية والصواريخ . لكن يو قال إن الاستخبارات الوطنية تعتقد أنه من المرجح أن تقتصر المساعدة الروسية على القدرات التقليدية، وربما تشمل الجهود المبذولة لتحسين أساطيل الطائرات المقاتلة القديمة في كوريا الشمالية.
وتحظر قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إطلاق كوريا الشمالية للأقمار الصناعية لأنها تعتبرها غطاء لاختبار تكنولوجيات الصواريخ الباليستية بعيدة المدى.وتعمل كوريا الشمالية وروسيا بنشاط على تعزيز رؤية شراكتهما في مواجهة المواجهات المنفصلة والمتعمقة مع الولايات المتحدة.
ونفت كل من بيونغ يانغ وموسكو مزاعم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأن الشمال ينقل إمدادات الأسلحة إلى روسيا. وجاء البيان الصادر عن كبار الدبلوماسيين في الدول بعد أيام من نفي وزير الخارجية سيرغي لافروف مزاعم الولايات المتحدة بأن بلاده تلقت ذخائر من كوريا الشمالية أثناء عودته من رحلة استغرقت يومين إلى بيونغ يانغ .
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