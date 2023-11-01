'بوليتيكو': إسرائيل مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية في غزة ولكن ليس وقف إطلاق النار

وفي الوقت نفسه، أشارت وزارة الخارجية إلى مدى ملاءمة فترات توقف إنسانية لمغادرة اللاجئين أو توصيل المساعدات الإنسانية.وبحسب موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة"حل الدولتين" التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

علق قائد نادي النصر السعودي، المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشكل ساخر على تتويج غريمه لأرجنتيني ونجم نادي إنتر ميامي ليونيل ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة.تواصل الفصائل الفلسطينية المسلحة بقطاع غزة، اشتباكاتها العنيفة والشرسة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع، مؤكدة وقوع عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

وثق مقطع فيديو متداول لحظة سقوط صاروخ أمس الثلاثاء وسط طريق سريع أثناء مرور السيارات بالقرب من مستوطنة أسدود جنوبي إسرائيل.في آخر تحديث لبياناته، كشف الجيش الإسرائيلي عن عدد قتلاه منذ بدء عملية"طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة"حماس" يوم السبت 7 أكتوبر الجاري.نشرت"سرايا القدس - كتيبة جنين" اليوم الأربعاء مشاهد من تفجير عبوة"التامر" شديدة الانفجار في جرافة عسكرية إسرائيلية يوم الاثنين الماضي، مؤكدة مقتل وإصابة من فيها.

انعكست الحرب الدائرة في غزة في الولايات المتحدة في شكل رصد وملاحقة لأصحاب المواقف المنتقدة لإسرائيل في وسائل التواصل الاجتماعي، وفقد العديد وظائفهم، كما أجبر البعض على التراجع.تحت العنوان أعلاه، كتبت ايليزافيتا كالاشنيكوفا، في"موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن الكوارث التي تنتظر أوروبا من بيع أسلحة أوكرانيا في السوق السوداء.أثار نادي الاتحاد الجدل في الشارع الرياضي السعودي، بعد دقائق من نهاية مباراة الأهلي وأبها مساء أمس الثلاثاء.

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