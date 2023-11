زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب الشطر الإندونيسي من جزيرة تيمور

وتتعرّض إندونيسيا لزلازل متكرّرة بسبب موقعها على"حزام النار"، وهو منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين في المحيط الهادي. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، ضرب زلزال بقوة 5,6 درجة مقاطعة جاوة الغربية المكتظة بالسكان ما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص.

ودعا ترودو إلى"الإفراج الفوري وغير المشروط عمن تحتجزهم حركة حماس". وقال إن كندا تعمل على إخراج رعاياها وجميع الرعايا الأجانب من غزة. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن يوو سانغ بوم، النائب بحزب سلطة الشعب الحاكم، العضو بلجنة الاستخبارات بالبرلمان، قال إنه تم إرسال نحو 10 شحنات من الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا منذ أغسطس (آب) الماضي، حسبما ذكر جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي في اجتماع مغلق مع النواب الكوريين الجنوبيين اليوم (الأربعاء).

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/4640486-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84أعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى حماية المدنيين المحاصرين جراء الصراع بين إسرائيل وحركة (حماس). https://aawsat.

وذكرت الحكومة أنها ستبدأ توقيف الأفغان غير المسجّلين رسمياً ونقلهم إلى مراكز احتجاز جديدة بدءاً من الأربعاء، ومن حيث ستعيدهم قسراً إلى أفغانستان. وتفيد حكومة «طالبان» في كابل بأن هذه السياسة ترقى إلى «مضايقات».

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AAWSAT_NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SABQORG: زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب جزيرة تيمور الإندونيسيةسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب السواحل الغربية لليابانزلزال بقوة 4.9 درجات يضرب السواحل الغربية لليابان

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب بابوا 'غينيا الجديدة'زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب بابوا 'غينيا الجديدة'

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب السواحل الغربية لليابانزلزال بقوة 4.9 درجة يضرب السواحل الغربية لليابان

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جزر سليمان في المحيط الهادئزلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جزر سليمان في المحيط الهادئ

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدةسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕