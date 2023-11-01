زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب الشطر الإندونيسي من جزيرة تيمور

وتتعرّض إندونيسيا لزلازل متكرّرة بسبب موقعها على"حزام النار"، وهو منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين في المحيط الهادي. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، ضرب زلزال بقوة 5,6 درجة مقاطعة جاوة الغربية المكتظة بالسكان ما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص.
ودعا ترودو إلى"الإفراج الفوري وغير المشروط عمن تحتجزهم حركة حماس". وقال إن كندا تعمل على إخراج رعاياها وجميع الرعايا الأجانب من غزة. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن يوو سانغ بوم، النائب بحزب سلطة الشعب الحاكم، العضو بلجنة الاستخبارات بالبرلمان، قال إنه تم إرسال نحو 10 شحنات من الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا منذ أغسطس (آب) الماضي، حسبما ذكر جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي في اجتماع مغلق مع النواب الكوريين الجنوبيين اليوم (الأربعاء).
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/4640486-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84أعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى حماية المدنيين المحاصرين جراء الصراع بين إسرائيل وحركة (حماس). https://aawsat.
وذكرت الحكومة أنها ستبدأ توقيف الأفغان غير المسجّلين رسمياً ونقلهم إلى مراكز احتجاز جديدة بدءاً من الأربعاء، ومن حيث ستعيدهم قسراً إلى أفغانستان. وتفيد حكومة «طالبان» في كابل بأن هذه السياسة ترقى إلى «مضايقات».
المملكة العربية السعودية عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕