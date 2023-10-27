'الصندوق السعودي للتنمية' يشارك في معرض المساعدات والإغاثة 'إيديكس' بجنيف

شارك الصندوق السعودي للتنمية في معرض المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث 'إيديكس'AidEx، الذي عُقد بالشراكة مع مؤتمر التنمية 2030 في الفترة 25 - 26 أكتوبر 2023 في سويسرا بجنيف..وتأتي مشاركة الصندوق انطلاقًا من دوره الفاعل في التنمية الدولية ضمن المؤسسات والصناديق التنموية، وتعزيزًا للتعاون بشكل وثيق مع المنظمات والشركاء الدوليين نحو تحقيق تنمية مستدامة في جميع أنحاء العالم..

وشارك مدير عام الإستراتيجية المؤسسية في الصندوق المهندس ناصر بن محمد القصبي، في جلسة حوارية بعنوان 'معضلة تحديد أولويات أهداف التنمية المستدامة'، حيث تمحورت الجلسة حول الحاجة إلى شراكات أكثر فعالية عبر مختلف القطاعات والتخصصات، للمساعدة في تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعاون التنموي المشترك متعدد القطاعات، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين من الجهات والمنظمات التنموية الدولية..

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