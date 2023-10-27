روسيا ترفع معدل الفائدة لمواجهة التضخم وتراجع قيمة الروبل

للمرة الرابعة تواليا في غضون ثلاثة أشهر لمواجهة التضخم وتراجع قيمة الروبل، وفق ما أعلن المصرف المركزي.".

وأضاف"بالتالي من الضروري تشديد السياسة النقدية مجددا"، بهدف"خفض" مستوى التضخم من 6يأتي هذا القرار غداة مصادقة نواب البرلمان الروسي الخميس على زيادة النفقات العسكرية للعام 2024، بـ6يعزى هذا الوضع على الخصوص إلى التراجع البين في عائدات مبيعات المحروقات تحت تأثير العقوبات، بحسب"الفرنسية".

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روسيا ترفع الفائدة بأكثر من المتوقعرفع البنك المركزي الروسي، يوم الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي بأعلى من المتوقع لتصل إلى 15 في المائة. اقرأ أكثر ⮕

«المركزي التركي» يكثف جهوده لكبح التضخم برفع أسعار الفائدة 500 نقطةرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 35 في المائة أمس، كما كان متوقعا، ليواصل سياسة التشديد للشهر الثالث على التوالي مع تكثيف جهوده لكبح التضخم. وفي استطلاع أجرته 'رويترز'، توقع معظم الاقتصاديين رفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، بينما توقع أربعة رفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة واقتصادي واحد 300 نقطة. اقرأ أكثر ⮕

التضخم سيلحق الضرر بالاقتصاد العالمي ويؤجل دعوات خفض الفائدةسيطارد التضخم المرتفع الاقتصاد العالمي العام المقبل، حيث يقول ثلاثة أرباع أكثر من 200 خبير اقتصادي استطلعت 'رويترز' آراءهم: إن الخطر الرئيس هو أن التضخم أعلى مما توقعوه، ما يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة أيضا فترة أطول. اقرأ أكثر ⮕

كيف يتم تداول الروبل قبل اجتماع مهم للبنك المركزي الروسي؟يعقد مجلس إدارة 'بنك روسيا' (البنك المركزي الروسي) اليوم الجمعة اجتماعا لبحث السياسة النقدية للبلاد واتخاذ قرار حول سعر الفائدة. اقرأ أكثر ⮕

بورصة موسكو.. تراجع الدولار واليورو مقابل الروبلبورصة موسكو.. تراجع الدولار واليورو مقابل الروبل اقرأ أكثر ⮕

المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة إلى 35%رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 35 في المائة اليوم الخميس، كما كان متوقعا، ليواصل سياسة التشديد للشهر الثالث على التوالي مع تكثيف جهوده لكبح التضخم. وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع معظم الاقتصاديين رفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، بينما توقع أربعة رفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة واقتصادي واحد 300 نقطة. اقرأ أكثر ⮕