'ستاندرد آند بورز' و'ناسداك' يصعدان بدعم من أمازون وإنتل

"ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" يصعدان بدعم من أمازون وإنتلاستهل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على ارتفاع اليوم بفضل توقعات قوية من أمازون.كوم وإنتل أدت لرفع أسهم الشركات العملاقة المتراجعة، في حين شعر المستثمرون بالارتياح أيضا من بيانات أظهرت ارتفاع التضخم بما يتماشى كثيرا مع التوقعات.

واستهل المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 1.90 نقطة، أي 0.01 في المائة إلى 32782.40 نقطة، وفقا لـ"رويترز". وصعد ستاندرد آند بورز 500 بواقع 15.70 نقطة، أو 0.38 في المائة إلى 4152.93 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 123.08 نقطة، أو 0.98 في المائة إلى 12718.69 نقطة.

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بورصة 'وول ستريت' تسجل أسوأ أداء في نحو 5 أشهرتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في تعاملات أمس الأربعاء في ظل ارتفاع مؤشر الدولار، حيث سجل مؤشرا 'ستاندرد آند بورز 500' و'ناسداك' أسوأ أداء في عدة أشهر. اقرأ أكثر ⮕

انخفاض ناسداك وستاندرد آند بورز مع تسجيل «ألفابت» إيرادات أقل من التوقعاتانخفض مؤشرا ناسداك وستاندرد آند بورز في بداية تعاملات أمس، مع تراجع شركة التكنولوجيا العملاقة 'ألفابت' بعد إخفاق قسمها السحابي في تحقيق الإيرادات التقديرية وانخفضت أسهم شركات كبرى أخرى أيضا تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وبحسب 'رويترز'، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 15.26 نقطة، أي 0.36 في المائة، إلى 4232.42 نقطة. اقرأ أكثر ⮕

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143 مليار دولار إيرادات أمازون في الربع الثالث.. نمو بـ 13%قالت شركة أمازون، الخميس إن النمو في أعمالها السحابية يتجه نحو الاستقرار، بعد توقيعها على صفقات جديدة، لكنها حذرت من أن المستهلكين ما زالوا حذرين بشأن الإنفاق مع اقتراب موسم العطلات. اقرأ أكثر ⮕

رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد يتعهد بدعم الاحتلال الإسرائيليرئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد يتعهد بدعم الاحتلال الإسرائيلي اقرأ أكثر ⮕