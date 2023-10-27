تجاوز تريليون دولار.. الناتج المحلي السعودي لأعلى مستوى تاريخي

كشف تقرير حديث أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي تجاوز مستوى تريليون دولار (3.75 تريليون ريال) لأول مرة في تاريخه، ليقترب الناتج المحلي من تحقيق أهداف رؤية 2030 في مجالات متعددة.

وأوضح تقرير «بي دبليو سي»، في تقريرها عن النشرة الاقتصادية للسعودية، أن مشاركة النساء في القوى العاملة في عام 2020 تجاوزت المعدل المستهدف لعام 2030 البالغ 30%، وارتفعت هذه النسبة في الربع الأول من عام 2023 لتصل إلى 36%.

وبين التقرير أن تنويع الإيرادات المالية والتوسع في مصادر الدخل غير النفطية كان من أهم الاتجاهات في السنوات القليلة الماضية، حيث زادت إيرادات المصادر غير النفطية من 163 مليار دولار (611.25 مليار ريال) إلى 411 مليار دولار (1.54 تريليون ريال) في عام 2022، ومن المستهدف أن تصل إلى تريليون دولار (3.75 تريليون ريال) بحلول 2030. headtopics.com

وارتفعت نسبة امتلاك المنازل من 47% إلى 67% في عام 2022، لتقترب من تحقيق النسبة المستهدفة في 2030 وهي 70%. وتوقع التقرير أن يبدأ تسكين الدفعة الأولى من السكان في مشروع «ذا لاين» بمنطقة نيوم بحلول عام 2030، ولكن النمو الحقيقي سيحدث في السنوات اللاحقة، حيث يهدف أن يصل عدد السكان في المشروع إلى 9 ملايين نسمة بحلول عام 2045.الأربعاء 11 أكتوبر 2023 14:46

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