غالتييه: على لاعبي الدحيل نسيان رباعية النصر الآسيوية

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وقال غالتييه، في مؤتمر صحافي، الجمعة: «بعد نهاية مباراتنا أمام النصر قلت للاعبين يجب على الفريق أن يعود للانتصارات من جديد بالحماس والجدية، ورغم أن السفر ومباراتنا أمام النصر ستؤثر على اللاعبين، فإننا عملنا بجدية من أجل تجهيزهم بدنياً وفنياً».

وفاز الدحيل 3 مرات في أول 5 جولات في الموسم، ويحتل المركز الخامس برصيد 10 نقاط، ويتأخر بـ5 نقاط عن الريان المتصدر الذي خاض مباراة إضافية.اختير النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي ضمن لائحة نهائية من 3 لاعبين لجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي لكرة القدم.يستعدّ المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو، لاستقبال عدائي قد يكون الأكثر حماوة في مسيرته عندما يحلّ مع روما ضيفاً على فريقه السابق، إنتر ميلان.كريم بنزيمة: الاتحاد لن يستسلم... والعبرة في النهاياتhttps://aawsat. headtopics.com

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يشار إلى أن البطولة تلعب بنظام الذهاب والإياب بمشاركة ثمانية أندية في نسختها الأولى، ويقام النهائي يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، أوقف الجريء، الأربعاء الماضي، لشبهة فساد تتعلق بتوقيع عقد مع مدير رياضي سابق على غير الصيغ القانونية، في قضية قامت بتحريكها وزارة الشباب والرياضة ضده. headtopics.com

وتتسم علاقة رئيس الاتحاد بالسلطة بالتوتر بسبب اتهامات بالفساد وسوء الإدارة، ما هدد بشكل مباشر مشاركة تونس في كأس العالم بقطر العام الماضي.

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