غالتييه: على لاعبي الدحيل نسيان رباعية النصر الآسيوية

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وقال غالتييه، في مؤتمر صحافي، الجمعة: «بعد نهاية مباراتنا أمام النصر قلت للاعبين يجب على الفريق أن يعود للانتصارات من جديد بالحماس والجدية، ورغم أن السفر ومباراتنا أمام النصر ستؤثر على اللاعبين، فإننا عملنا بجدية من أجل تجهيزهم بدنياً وفنياً».
وفاز الدحيل 3 مرات في أول 5 جولات في الموسم، ويحتل المركز الخامس برصيد 10 نقاط، ويتأخر بـ5 نقاط عن الريان المتصدر الذي خاض مباراة إضافية.اختير النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي ضمن لائحة نهائية من 3 لاعبين لجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي لكرة القدم.يستعدّ المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو، لاستقبال عدائي قد يكون الأكثر حماوة في مسيرته عندما يحلّ مع روما ضيفاً على فريقه السابق، إنتر ميلان.كريم بنزيمة: الاتحاد لن يستسلم... والعبرة في النهاياتhttps://aawsat. headtopics.com
تفوق الوداد 1 - صفر في نيجيريا ذهاباً بركلة جزاء يحيى جبران، وحسم التأهل مبكراً على ملعبه اليوم في لقاء الإياب المؤجل من الأربعاء بسبب تأخر وصول طائرة إنيمبا إلى الدار البيضاء. وسجل عطية الله الهدف الثالث بكرة قوية لمست العارضة ثم سكنت المرمى بعد مجهود فردي رائع من هشام بوسفيان في الصناعة قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.
يشار إلى أن البطولة تلعب بنظام الذهاب والإياب بمشاركة ثمانية أندية في نسختها الأولى، ويقام النهائي يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، أوقف الجريء، الأربعاء الماضي، لشبهة فساد تتعلق بتوقيع عقد مع مدير رياضي سابق على غير الصيغ القانونية، في قضية قامت بتحريكها وزارة الشباب والرياضة ضده. headtopics.com
وتتسم علاقة رئيس الاتحاد بالسلطة بالتوتر بسبب اتهامات بالفساد وسوء الإدارة، ما هدد بشكل مباشر مشاركة تونس في كأس العالم بقطر العام الماضي.