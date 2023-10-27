«الجوازات»: تسليم الجواز القديم وتفعيل «الجديد» شرط للسفر خارج السعودية

وبينت أنه يمكن متابعة طلب تجديد جواز السفر عبر تتبع الحالة في منصة «أبشر» من خلال «تفاصيل الطلب»، فيما يمكن اختيار أحد فروع الجوازات الظاهرة في قائمة اختيار الفروع أثناء تجديد جواز السفر عبر المنصة لتسلّم الجواز من خلاله أو طلب إيصاله إلى العنوان الوطني.

وشددت «الجوازات» على إمكانية تفعيل الجواز في منفذ المغادرة، ويتطلب إحضار الجواز القديم عند موظف الجوازات في المنفذ، كما يمكن تفعليه في مكاتب الجوازات في كافة المناطق والمدن، علمًا أنه لا يتطلب حجز موعد إلكتروني مسبق لذلك.

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