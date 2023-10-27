أرجنتيني يُدير كلاسيكو الهلال والأهلي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

قد يهمّك أيضاًوسيكون فريح الجلعود حكمًا رابعًا في مباراة الهلال والأهلي التي ستُقام على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وسيكون الأرجنتيني ماورو فيجليانو حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد الشبرمي.بـ26 نقطة، فيما يقع الأهلي في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع النصر صاحب المركز الثالث.ويدير رائد الزهراني مباراة الرائد ضد الفتح على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويساعده مفرح آل حسن وسعيد آل مهدي، الحكم الرابع سامي الجريس، حكم الفيديو محمد البريدي، ويساعده محمد العبكري.

ويقود عبدالصمد بكري مباراة الطائي ضد الرياض على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ويساعده علي العلي ومحمد العرمطي، وسيكون محمد الدقاش حكمًا رابعًا، محمد السماعيل حكمًا للفيديو، ويساعده عبدالعزيز البريه.

اقرأ أكثر:

almowatennet »

كلاسيكو الهلال والأهلي يجذب الأنظار بالجولة الـ11 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةكلاسيكو الهلال والأهلي يجذب الأنظار بالجولة الـ11 تترقب الجماهير كلاسيكو الهلال والأهلي ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الشعبية الكبيرة للفريقين، اقرأ أكثر ⮕

التشكيل المتوقع لـ مباراة الهلال والأهلي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالتشكيل المتوقع لـ مباراة الهلال والأهلي تنطلق غدًا قمة الهلال والأهلي، في الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين ضمن مباريات موسم 2023/ 2024. اقرأ أكثر ⮕

أبرز إحصائيات الهلال والأهلي قبل الكلاسيكو | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأبرز إحصائيات الهلال والأهلي قبل الكلاسيكو تترقب الجماهير مباراة الهلال والأهلي ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما للظهور بشكل مميز اقرأ أكثر ⮕

نتائج مباريات الهلال والأهلي في ملعب الدرة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةنتائج مباريات الهلال والأهلي في ملعب الدرة تترقب الجماهير مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية من الفريقين، لمواصلة التألق وحصد نقاط اقرأ أكثر ⮕

ثنائي الهلال يقود التشكيل المثالي بأبطال آسيا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةثنائي الهلال يقود التشكيل المثالي بأبطال آسيا تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل لافت في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، اقرأ أكثر ⮕

الهلال عينه على الفوز الـ14 ضد الأهلي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالهلال عينه على الفوز الـ14 ضد الأهلي يترقب الجمهور مباراة الهلال ضد الأهلي، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي من الفريقين لحصد الثلاث نقاط والتقدم اقرأ أكثر ⮕