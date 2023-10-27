'السعودي للتنمية' يشارك في معرض المساعدات الإنسانية بجنيف

في معرض المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث "إيديكس"AidEx، الذي عُقد بالشراكة مع مؤتمر التنمية 2030 في الفترة 25 - 26 أكتوبر 2023 في سويسرا بجنيف.

وتأتي مشاركة الصندوق انطلاقًا من دوره الفاعل في التنمية الدولية ضمن المؤسسات والصناديق التنموية، وتعزيزًا للتعاون بشكل وثيق مع المنظمات والشركاء الدوليين نحو تحقيق تنمية مستدامة في جميع أنحاء العالم.ويضم معرض "إيديكس" مجموعة من الجلسات رفيعة المستوى وورش العمل وحلقات المناقشة والبرامج التدريبية، كما تُعد حلولًا للتحديات التي تواجهها قطاعات المساعدات الإنسانية والإغاثة والتنمية الدولية.

استعرض الصندوق مشروعاته وبرامجه الإنمائية في جناح تعريفي خاص به، ما أتاح للزوار فرصة التعرّف على نشاطه الإنمائي الذي بدأ في عام 1975 حول العالم، ومن شأنه الإسهام في المساعدة على تحسين حياة ملايين المستفيدين في البلدان النامية. headtopics.com

وشارك مدير عام الإستراتيجية المؤسسية في الصندوق، المهندس ناصر بن محمد القصبي، في جلسة حوارية بعنوان "معضلة تحديد أولويات أهداف التنمية المستدامة"، حيث تمحورت الجلسة حول الحاجة إلى شراكات أكثر فعالية عبر مختلف القطاعات والتخصصات، للمساعدة في تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعاون التنموي المشترك متعدد القطاعات، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين من الجهات والمنظمات التنموية الدولية.م.

وتؤكد مشاركة الصندوق السعودي للتنمية في "إيديكس" على الأهمية البالغة التي يوليها الصندوق بالشراكات والتعاون في قطاع التنمية العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك على مدى حوالي 49 عامًا، وفي ضوء تلك الجهود الإنمائية الراسخة، فقد وصل النشاط الإنمائي التراكمي للصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيسه في عام 1974م، إلى دعم وتمويل أكثر من 750 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في أكثر من 90 دولة نامية حول العالم، بمبلغ إجمالي ما يقارب 20 مليار دولار، للإسهام في دعم مختلف القطاعات التنموية في تلك... headtopics.com

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