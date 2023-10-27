غزة.. ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 7326 ومسؤولة أممية تحذر من كارثة إنسانية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 7326 فلسطينياً، بينهم 3038 طفلاً و1726 سيدة و414 مسناً.وقال القدرة إن"حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 7326 شهيداً، منهم 3038 طفلاً، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

واتهم القدرة إسرائيل بـ"تعمّد ارتكاب 772 مجزرة بحق العائلات"، مضيفاً:"تلقينا 1700 بلاغ عن مفقودين منهم 940 طفلاً ما زالوا تحت الأنقاض". وقال إن"الاحتلال الإسرائيلي تعمّد استهداف 57 مؤسسة صحية، وإخراج 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة، جرّاء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود".

وحذّر من أن"عدم دخول الوقود بشكل فوري لكل المستشفيات يهدد حياة آلاف الجرحى والمرضى الذين يحتاجون الخدمات المنقذة للحياة".من الأعلى وهي تحت النار؟ إليكم محاكاة لعملية القصف العشوائي والمتواصل لطائرات الاحتلال التي ألقت على سكان القطاع أكثر من 33 طناً من المتفجرات مخلِّفة آلاف الشهداء والجرحى. headtopics.com

وأشارت في مؤتمر صحفي إلى أضرار كبيرة لحقت بالبنية التحتية في غزة المكتظة بالسكان وخسائر بالأرواح، واصفة ما يحدث بأنه"لا يتوافق مع القوانين الإنسانية الدولية". وقالت:"2.2 مليون إنسان في غزة أمام كارثة إنسانية (..) على إسرائيل وقف العقاب الجماعي الذي تمارسه على سكان غزة، العقاب الجماعي كارثة إنسانية".

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