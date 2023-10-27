سعودية تبدع بتصميم الملابس وتحلم بالتوسع محليًا

والتصميم من عمر 15 عامًا، ونمت مهارتها التي اكتسبتها من والدتها، وتقول إن طموحها في أن تصبح لديها ماركة على مستوى الوطن هو حلم تسعى لتحقيقه.
وإلى جانب هوايتها في التصميم والخياطة، أوضحت العنان، أن لديها دراسة من أحد المحالات الفرنسية لتصميم عطور وصناعة التركيبات العطرية، مشيرة إلى أن التمويل والمنافسة أبرز العوائق أمام وقالت العنان لـ"اليوم": "بدأت رحلتي في عالم الخياطة والتصميم منذ أن كنت في الخامسة عشر من عمري، حيث تعلمت من والدتي حب الخياطة وفن التصميم، وبدأت ببيع منتجاتي في البداية على نطاق ضيق، ثم بدأت بتوسيع نشاطي وتسويق منتجاتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضافت: "أسعى حاليًا لإنشاء ماركة وطنية للعطور والملابس، حيث أمتلك دراسة من أحد المحالات الفرنسية لتصميم العطور وصناعة التركيبات العطرية، وأسعى إلى الجمع بين خبرتي في الخياطة والتصميم مع عشقي للعطور لإنشاء ماركة مميزة تلبي احتياجات السوق السعودي".وضحت العنان أن التمويل والمنافسة من أبرز العوائق التي تواجه الأسر المنتجة، حيث تحتاج الأسر المنتجة إلى تمويل لتوسيع نشاطها وتسويق منتجاتها، كما أن المنافسة الشديدة في السوق تتطلب من الأسر المنتجة تقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية. headtopics.com
وطالبت العنان الجهات المختصة بدعم الأسر المنتجة من خلال توفير التمويل اللازم لها وتسهيل الإجراءات اللازمة لتسجيلها وتسويق منتجاتها، كما طالبت بتنظيم المعارض والفعاليات التي تساهم في الترويج لمنتجات الأسر المنتجة.