'الأرصاد' يُنبِّه 12 منطقة: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والقصيم والشمالية والباحة ونجران وجازان وعسير)..وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والعرين وبيشة وتثليث وطريب.

وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين..وتشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين. .ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة إلى أنها تشهد أمطارًا غزيرة وصواعق رعدية وسيولاً. وتشمل الحالة العرضيات وأضم وميسان والطائف.

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