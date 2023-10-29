'الأرصاد': أمطار متوسطة وانعدام في الرؤية وصواعق رعدية على المدينة المنورة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد لهطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة غدًا، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقطًا للبَرَد، وجريانًا للسيول، وصواعق رعدية، على المدينة المنورة، ومحافظات (الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع)..وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة مساء، وتستمر حتى التاسعة مساء.

نبَّه المركز الوطني للأرصاد لهطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة غدًا، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقطًا للبَرَد، وجريانًا للسيول، وصواعق رعدية، على المدينة المنورة، ومحافظات (الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع)..وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة مساء، وتستمر حتى التاسعة مساء.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: sabqorg »

الأرصاد: هطول مزيد من الأمطار على المدينة المنورة وجدة ورابغهطلت مساء الجمعة أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة. اقرأ أكثر ⮕

هطول أمطار على منطقتي المدينة المنورة وتبوكهطلت مساء السبت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة. اقرأ أكثر ⮕

أمطار وصواعق رعدية..مركز الأرصاد ينبه من طقس مناطق بالمملكةأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية. اقرأ أكثر ⮕

أمطار غزيرة في المدينة وسيول غرب تبوك | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأمطار غزيرة في المدينة وسيول غرب تبوك هطلت أمطار الخير والبركة على أجزاء واسعة من المملكة شملت المدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والجوف وغيرها من المناطق. اقرأ أكثر ⮕

الأرصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة على مكة وتبوك والجوف | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالأرصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة على مكة وتبوك والجوف حذر مركز الأرصاد في 3 إنذارات حمراء، من أمطار غزيرة على مناطق مكة المكرمة وتبوك والجوف مصحوبة برياح نشطة اقرأ أكثر ⮕

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 10 مناطق | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 10 مناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن يستمر هطول أمطار رعدية اقرأ أكثر ⮕