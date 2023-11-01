«قصر الملك عبد العزيز» بلينة يستقبل شعلة الألعاب السعودية

وتجوب شعلة دورة الألعاب السعودية رحلة عبر مناطق ومحافظات المملكة لتُعبر عن روح الدورة المعتمدة على قيم الصداقة والسلام ولإشراك الجميع في الاحتفال بالألعاب السعودية، بمشاركة جميع المؤثرين والرياضيين في مسيرتها، والتعريف بالرياضيين في أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ الفعاليات الرياضية في المملكة، وزيادة التوعية والترويج بالألعاب السعودية وقيمها وأهدافها.
وظهر خيسوس في مران الهلال اليوم بعد حصول الفريق على راحة ليوم واحد، وبحضور سالم الدوسري عقب فوزه بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في آسيا خلال حفل الاتحاد الآسيوي الثلاثاء. رحب الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل، بكل زوار المنطقة والمشاركين في بطولة حائل لجمال الخيل العربية الأصيلة بنسختها الثانية.
وتنظم البطولة في الفترة من (2 - 4) نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في متنزه المغواة، وبمتابعة من عادل آل الشيخ وكيل إمارة منطقة حائل المشرف العام على البطولة، ويقود التحكيم لجان تحكيم دولية ومحلية وفق الضوابط وشروط المسابقات للخيل العربية الأصيلة، حيث يشارك فيها 227 جواداً من مختلف مناطق السعودية تتنافس على جميع الفئات السنية والتأهل للبطولات النهائية لـ6 بطولات وبرعاية ذهبية للمنافسات.
يستضيف ميدان ديراب بالعاصمة السعودية، الرياض، الجولة الختامية لمنافسات الدرفت وكسر الزمن والأوتوكروس، خلال الفترة من الثاني حتى الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وذلك بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
وقبيل انطلاق الجولة الأخيرة، يتصدر فادي يوسف حماده تصدر الترتيب العام لبطولة الأوتوكروس برصيد 43 نقطة، أمام سعيد الموري في المركز الثاني برصيد 30 نقطة تلاه في المركز الثالث أحمد بن خنين برصيد 25 نقطة.في حين يتصدر أحمد بن خنين الترتيب العام لبطولة كسر الزمن برصيد 43 نقطة، ويليه بنفس الرصيد فادي يوسف حمادة، ثم يزيد سمير الصهيل في المركز الثالث.
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