خيسوس مدرب الهلال إلى البرتغال بعد وفاة شقيقه

وظهر خيسوس في مران الهلال اليوم بعد حصول الفريق على راحة ليوم واحد، وبحضور سالم الدوسري عقب فوزه بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في آسيا خلال حفل الاتحاد الآسيوي الثلاثاء. اختتمت شعلة النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023 جولتها الترويجية في منطقة الحدود الشمالية ترقباً لأكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، والمقرر أن تستضيف مدينة الرياض منافساته خلال الفترة من 26 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.ووسط حفاوة كبيرة من أفراد المجتمع للاحتفاء بهذه الجولة والتعبير عن دعمهم للحدث الوطني الكبير، زارت الشعلة العديد من المواقع، وأكملت زيارتها في قصر الملك عبد العزيز بلينة، وحديقة النخيل، وحديقة المساعدية، ثم اختتمت جولتها في حديقة البرج.

وتفقد أمير منطقة حائل، الأربعاء، الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق البطولة في متنزه المغواة، الخميس، بإشراف مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة والمنظمة الطولية «الإيكاهو» المعنية بجمال الخيل العربية.

يستضيف ميدان ديراب بالعاصمة السعودية الرياض، الجولة الختامية لمنافسات الدرفت وكسر الزمن والأوتوكروس، خلال الفترة من الثاني حتى الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وستحدد نتائج هذه الجولة بطل الموسم في كل فئة، إلى جانب بطل الموسم للبطولة ككل، وكثف المتسابقون من استعداداتهم لخوض الجولة الختامية للبطولة، وينتظر عشاق رياضة المحركات مزيداً من الإثارة والحماس بعد الأداء الكبير الذي قدمه المشاركون في الجولتين الماضيتين، وللمكانة الكبيرة التي تتمتع بها بطولة السعودية «تويوتا» كأكبر بطولة لرياضة المحركات في المملكة العربية السعودية، وأكثرها تنافسية، التي تجتذب أبرز السائقين من جميع مناطق المملكة.

