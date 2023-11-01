رئيس الجمعية الألمانية-الإسرائيلية يتقدم بشكوى جنائية ضد مزراوي

وقال بيك (62 عاماً) في تصريحات لصحيفة"بيلد الألمانية، اليوم الأربعاء (الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2023)، أنه تقدم بالشكوى لشرطة ميونخ، مشيراً إلى أن الموافقة على جرائم ضد الإنسانية هو أمر يستوجب العقاب.
وكان مزراوي قد نشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمنى فيه انتصار الفلسطينيين وذلك عقب هجمات يوم السابع من تشرين الأول / أكتوبر على إسرائيل من جانب حركة وأضاف بيك أن بيان مزراوي الذي تضم عبارة"ساعدوا إخواننا المتضررين في فلسطين من أجل تحقيق النصر"، لا يمكن فهمه إلا أنه تأييد لحماس بعد"مذبحة 7 أكتوبر".
وأضاف:"حتى بعد ما قاله مزراوي، لا يمكن أن ننسى ذلك ببساطة". وأوضح بيك:"أسلوب تعامل بايرن مع الأمر كان محزناً، أتمنى أن يجعل القضاء إدارة النادي تدرك أبعاد الواقعة". وكان بايرن قرر عدم معاقبة مزراوي بعد محادثات مع إدارة النادي، وهو الأمر الذي انتقده بيك أيضاً، وهو عضو البرلمان عن الحزب الخضر بين عامي 1994 و2017، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب حتى عام 2013.تعيش الكاتبة سارة شتريكر في إسرائيل منذ 5 أعوم، وقد أنجزت أولى رواياتها هنا كما أنجزت للتو قصة قصيرة ستنشر في كتاب لمجموعة من الكتاب الألمان والإسرائيليين.
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