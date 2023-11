العاهل البحريني يعقد جلسة مباحثات مع ملك الأردن

واستعرض العاهلان أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة وسبل دعم وتعزيز مسارات التعاون الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات، وأعربا "عن اعـتزازهما بأواصر العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع المملكتين وشعبيهما الشقيقين والحرص المشترك على تطويرها وتوسيع آفاقها بما يعزز مصالحهما المتبادلة".

وشدد العاهلان على "أولوية حماية أرواح المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي والعمل على تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، وعلى أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها الإنسانية هناك، وضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوامة عنف جديدة والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع، مؤكدين حرصهما على تعزيز العمل المشترك لتحقيقمن أرضهم، ووقف التصعيد،...

وحذر الملك عبدالله الثاني من استمرار تدهور الأوضاع في قطاع غزة، مجددا التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، كما شدد على أن فك الحصار عن قطاع غزة ضرورة قصوى للحد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، مثمناً جهود البلدين المبذولة في سبيل وقف الحرب على غزة.

وأعرب العاهل الأردني عن شكره وتقديره لملك البحرين على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدا على الروابط التاريخية المتينة بين البلدين والشعبين وعلى المكانة المتميزة والتقدير الذي تحظى به مملكة البحرين لدى الأردن وقيادته وشعبه.، وأكد على عمق العلاقات البحرينية الأردنية التي تجسد تاريخا طويلا من التفاهم والتنسيق المثمر على المستويين الرسمي والشعبي، على ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SKYNEWSARABIA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALARABIYA: ملك الأردن لبايدن: من الضروري إعلان هدنة إنسانية فورا في غزةأكد ملك الأردن عبد الله الثاني، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه من الضروري الإعلان فورا عن هدنة إنسانية في قطاع غزة، وت

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: الأردن.. شاحنات محملة بالأدوية عبرت الحدود لدعم فلسطينسير الأردن 6 شاحنات من الأدوية والمعدات والاحتياجات الطبية إلى فلسطين بتوجيهات من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

AL_JAZIRAH: وزير الدفاع الأمريكي يستقبل سمو وزير الدفاع ويعقدان جلسة مباحثات رسميةصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف

مصدر: al_jazirah | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: وزير الدفاع ونظيره الأمريكي يعقدان جلسة مباحثات رسميةسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: العاهل الأردني يبحث مع الرئيس الأمريكي التدهور الخطير للأوضاع في غزة ويدعو لهدنة إنسانية فوريةبحث الملك الأردني عبدالله الثاني خلال مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، التدهور الخطير للأوضاع في قطاع غزة، داعيا لتكثيف الجهود الساعية لوقف الحرب.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

CNNARABIC: العاهل الأردني يؤكد في اتصال مع بايدن 'ضرورة وقف إطلاق النار' في غزةأكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء 'ضرورة وقف إطلاق النار، والعمل نحو هدنة إنسانية فورية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع'.

مصدر: cnnarabic | اقرأ أكثر ⮕