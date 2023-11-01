العاهل البحريني يعقد جلسة مباحثات مع ملك الأردن

واستعرض العاهلان أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة وسبل دعم وتعزيز مسارات التعاون الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات، وأعربا "عن اعـتزازهما بأواصر العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع المملكتين وشعبيهما الشقيقين والحرص المشترك على تطويرها وتوسيع آفاقها بما يعزز مصالحهما المتبادلة".
وشدد العاهلان على "أولوية حماية أرواح المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي والعمل على تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، وعلى أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها الإنسانية هناك، وضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوامة عنف جديدة والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع، مؤكدين حرصهما على تعزيز العمل المشترك لتحقيقمن أرضهم، ووقف التصعيد،...
وحذر الملك عبدالله الثاني من استمرار تدهور الأوضاع في قطاع غزة، مجددا التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، كما شدد على أن فك الحصار عن قطاع غزة ضرورة قصوى للحد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، مثمناً جهود البلدين المبذولة في سبيل وقف الحرب على غزة.
وأعرب العاهل الأردني عن شكره وتقديره لملك البحرين على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدا على الروابط التاريخية المتينة بين البلدين والشعبين وعلى المكانة المتميزة والتقدير الذي تحظى به مملكة البحرين لدى الأردن وقيادته وشعبه.، وأكد على عمق العلاقات البحرينية الأردنية التي تجسد تاريخا طويلا من التفاهم والتنسيق المثمر على المستويين الرسمي والشعبي، على ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.
المملكة العربية السعودية عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: al_jazirah | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: cnnarabic | اقرأ أكثر ⮕