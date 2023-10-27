وزير الخارجية يبحث حماية المدنيين في غزة مع نظيره الأردني

وبحث الوزيران في إطار عملية التشاور والتنسيق الثنائي المستمر، أهمية حشد الدعم لمشروع القرار الذي قدمه الأردن للجمعية العامة للأمم المتحدة حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

كما ناقش الوزيران، تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي للضغط باتجاه الوقف الفوري للتصعيد العسكري، وحماية المدنيين، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

اقرأ أكثر:

alyaum »

قطر: إطلاق سراح جميع الرهائن من غزة ممكن 'في هذه الحالة'قال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، الخميس، إن من الممكن إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم حماس غزة في غضون أيام 'إذا توقف القتال'. اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني تطورات الأزمة الأوكرانيةأجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم (الخميس)، بوزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا. اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية يبحث المستجدات الدولية مع نظيره الأوكرانيأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا. اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية الأردني: العقاب الجماعي الإسرائيلي في غزة جريمة حربأكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم (الخميس)، أن 3 آلاف طفل و1700 امرأة قتلتهم إسرائيل من بين 7 آلاف قتيل قضوا بالقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، محذراً من اتساع نطاق الصراع في المنطقة إذا لم يتوقف القصف على غزة. اقرأ أكثر ⮕

الصفدي يوضح هدف مشروع القرار العربي المقدم للأمم المتحدةقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، إن مشروع القرار العربي المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه 'يدعو لوقف الحرب على غزة'. اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل بدأت حربا برية على قطاع غزة والنتيجة ستكون كارثيةقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مساء اليوم الجمعة إن إسرائيل بدأت حربا برية على غزة، وإن النتيجة ستكون كارثة إنسانية ذات أبعاد لسنوات قادمة. اقرأ أكثر ⮕