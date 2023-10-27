تكاليف الرهن العقاري في بريطانيا ترفع وتيرة بيع الوحدات الإيجارية .. الضغوط تتفاقم

وكشفت دراسة، أجرتها مؤسسة كورنرستون تاكس للاستشارات الضريبية في يوليو الماضي وشملت 2081 من أصحاب العقارات والمستأجرين، أن نحو 15 في المائة من أصحاب العقارات سيخرجون على الأرجح من سوق التأجير العقارية هذا العام بسبب الضغوط التي يتعرضون لها.
وأوضح:"حصل كثير من أصحاب العقارات على قروض عقارية من أجل شراء العقارات في فترة انخفاض معدلات الفائدة، لكن الضغوط التي يواجهونها في عام 2023 أصبحت ببساطة ضخمة للغاية". وفي سياق الشأن البريطاني، تراجعت صادرات بريطانيا من مستحضرات التجميل إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من 850 مليون جنيه استرليني (مليار دولار) منذ تصويت الناخبين البريطانيين لمصلحة خروج بلادهم من عضوية التكتل الأوروبي (بريكست).
ونقلت وكالة"بلومبيرج" للأنباء عن ميلي كيندل، المدير التنفيذي للرابطة، قوله:"جائحة كوفيد ليست المشكلة، بل المشكلة هي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". وكشفت دراسة سابقة لغرفة التجارة البريطانية أن 49 في المائة، من المصدرين البريطانيين يواجهون صعوبات في التأقلم مع التغيرات التي طرأت على قواعد التبادل التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي عقب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الجانبين. headtopics.com
وذكرت وكالة بي أيه ميديا البريطانية أن بيانات مكتب الإحصاء الوطني أظهرت أن معدل البطالة بالنسبة لمن يبلغون من العمر 16 عاما فأكثر بلغ 4.2 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري، وهي النسبة نفسها التي تم تسجيلها خلال الأشهر الثلاثة السابقة لهذه الفترة.